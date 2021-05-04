البيت الأبيض: تخصيص نحو 29 مليون جرعة من لقاحات كورونا هذا الأسبوع

أبلغ البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، حكام الولايات أنه سيتم تخصيص أكثر من 29 مليون جرعة من لقاحات كورونا هذا الأسبوع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي قولها في مؤتمر صحفي إنه "سيتم هذا الأسبوع توزيع أكثر من 29 مليون جرعة عبر جميع القنوات".

وقال مسئولون بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع هدفًا جديدًا وطموحًا في إطار جهود التطعيم في البلاد بالتزامن مع إعلانه اليوم عن خطة لتطعيم 70٪ من السكان البالغين في الولايات المتحدة جزئيًا على الأقل بحلول 4 يوليو المقبل، موضحين أن الهدف الجديد سيتمثل في وتطعيم 160 مليون أمريكي بالكامل بحلول يوم 4 يوليو القادم.

وأضاف أن المستهدف أن يتلقى 160 مليون جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو جرعتين من لقاحات "mRNA" ولكن ليس بالضرورة بعد أسبوعين من التطعيم النهائي، مؤكدًا أن الإدارة ستعمل أيضًا على تعزيز جهودها في المجتمعات الريفية بما في ذلك إرسال اللقاحات مباشرة إلى العيادات الصحية الريفية.