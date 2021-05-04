فاينانشال تايمز: الصين سوف تشيخ قبل أن تصبح غنية

كشفت صحيفة بريطانية، يوم أمس الإثنين، في تقرير لها، عن العامل الأساسي الذي سيواجه الصين ويوقف توسعها السياسي والاقتصادي في العالم.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن "​الصين​ سوف تشيخ قبل أن تصبح غنية"، موضحة أن "صعود الصين إلى الهيمنة العالمية سيصطدم قريبا بحاجز عملاق وهو الديموغرافيا، أي التركيبة السكانية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "انخفاض معدل الخصوبة في الصين يعني أن عدد سكانها سيتقلص ويتقدم بهم العمر خلال العقود المقبلة".

ورأت أنه "لطالما كان عدد السكان الكبير والمتزايد والشباب دوافع وراء صعود الأمم في جزء كبير من تاريخ البشرية، لكن تقلص عدد السكان وشيخوختهم قد لا يكون لهما نفس الآثار القاتمة في القرن الحادي والعشرين. ففي الحرب الأخيرة بين ​أذربيجان​ و​أرمينيا​، لعبت الطائرات بدون طيار دورا حاسما في ساحة المعركة".

كما تابعت الصحيفة "إذا كانت البراعة التكنولوجية، بدلا من جحافل الشباب، هي مفتاح القوة المستقبلية، فإن الصين في وضع جيد. لكن هيكل سكان الصين وليس حجمهم هو الذي سيكون التحدي الحقيقي، فبحلول عام 2040، سيكون حوالي 30% من السكان فوق سن الـ60، وسيتعين على الدولة دعمهم، ما يعني أن عددا أقل من السكان سيكون في سن العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي".

وأفادت بأن "الصين ستفقد قريبا لقبها كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. فبحلول نهاية القرن، تشير توقعات ​الأمم المتحدة​ إلى أن عدد سكان ​الهند​ سيكون 1.5 مليار نسمة، مقارنة بمليار شخص في الصين".

كذلك أكدت أن "الديموغرافيا ستستمر في تشكيل السياسة العالمية كما فعلت دائما، لكن العلاقة التاريخية بين تزايد عدد السكان والشباب وزيادة القوة الوطنية، تفسح المجال لشيء أكثر تعقيدا".

وخلص التقرير إلى أن "الانقسام الأكثر أهمية الآن قد يكون بين البلدان الغنية والمتوسطة الدخل، حيث يكون عدد السكان ثابتا أو متراجعا، والبلدان الأفقر حيث يتوسع عدد السكان بسرعة".