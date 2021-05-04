المغرب تسجل 373 إصابة و6 وفيات بكورونا في 24 ساعة‎‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 373 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 512 ألفا و285 حالة، و 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 9 آلاف و38 شخصا.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 9 آلاف و409 فحوصات، قد بلغ 5 ملايين و780 ألفا و41 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

كما تم تسجيل 465 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 499 آلاف 89 حالة.

وأشارت الوزارة المغربية إلى أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 5 ملايين و177 ألفا و964 شخصا حتى اليوم.