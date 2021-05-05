رئيس النواب الليبي والمبعوث الأممي يبحثان الخيارات المتاحة حول الانتخابات

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، الخيارات المتاحة بشأن الانتخابات الليبية.

ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، أن صالح أكد، خلال لقائه كوبيش في مدينة القبة الليبية، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأوضح صالح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية، لإجراء الانتخابات يتم إحالتها لمجلس النواب؛ لاعتمادها وتضميمها بالإعلان الدستوري، وفي حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، يتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب ومقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس.

وبحث صالح وكوبيش خلال اللقاء، الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 من ديسمبر القادم.