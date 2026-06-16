نتنياهو: طريق إيران إلى القنبلة النووية تأخر لسنوات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران منعت طهران من امتلاك أسلحة نووية في المستقبل القريب، وأزالت تهديدا وجوديا كان يواجه الدولة العبرية.

وقال نتنياهو: "لقد أنقذنا دولة إسرائيل من خطر الإبادة النووية".

وأضاف نتنياهو أن "إيران كانت ستمتلك بالفعل قنابل نووية" لولا العمليات العسكرية واسعة النطاق التي نُفذت بالتعاون مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ملايين الإسرائيليين كانوا سيواجهون تهديدا وجوديا. وأكد أن الحملة أزالت هذا الخطر لسنوات مقبلة.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وجدد نتنياهو تأكيده أنه لن يسمح أبدا لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال: "سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فلن تمتلك إيران أسلحة نووية. وما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل، فلن يحدث ذلك".

كما قال إن الحملة الإسرائيلية ضد إيران وحلفائها الإقليميين لم تنته بعد، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستبقى في "مناطق أمنية" في غزة وجنوب لبنان وسوريا طالما اقتضت الضرورة.

وردا على تقارير تحدثت عن خلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال نتنياهو إن الجانبين لا يتفقان دائما في وجهات النظر.

وأضاف: "أنا مسؤول عن المصالح الأمنية لإسرائيل".

وبعد أسابيع من المفاوضات، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطاري لإنهاء أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب في إيران وإعادة فتح مضيق هرمز. ومن المقرر التوقيع رسميا على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة.

ومع ذلك، لا تزال العديد من تفاصيل الاتفاق غير معلنة.

وقال نتنياهو: "ما زلنا لا نعرف كيف سيبدو هذا الاتفاق".

وفي إسرائيل، تعرض الاتفاق لانتقادات من سياسيين في المعارضة، وصفوه بأنه تنازل لصالح إيران.