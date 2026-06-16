الرئيس الأوكراني: نحن على أتم الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم / الاثنين / إن بلاده "أنجزت الأعمال اللازمة وهي على أتم الاستعداد للمضي قدماً في مسيرتها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، أن "ما يحدث اليوم - وهو افتتاح الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا - يبعث برسالة واضحة مفادها أن تقدم أوروبا لا يمكن إيقافه ، شيرا إلى أنه تم بذل جهوداً مضنية للوصول إلى هذه اللحظة".

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده ومولدوفا قد خطتا خطوات مهمة معاً في السنوات الأخيرة، مشددا على متانة العلاقات التي تجمه أوكرانيا ومولدوفا. مشيرا إلى أنها تدعم بعضها البعض وتسير معاً نحو الاتحاد الأوروبي. وسنصل إلى هدفنا معاً".