ألمانيا تربط مشاركتها في إزالة ألغام مضيق هرمز بانتهاء القتال

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن ألمانيا ستنظر في المشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز فقط عندما يتضح أن القتال قد انتهى وأن كلا من الولايات المتحدة وإيران يؤيدان مثل هذه المهمة.

وقال فاديفول لهيئة الإذاعة الألمانية "زد دي إف" يوم الاثنين: "نحتاج أولا إلى معرفة ما إذا كان من الواضح أنه لا توجد أعمال قتالية أخرى، وما إذا كان الطرفان يريدان من جهات أخرى إزالة الألغام".

وأضاف: "إذا كان الأمر كذلك، فيمكننا مناقشة ذلك".

وقال إن أي مشاركة ألمانية ستتطلب إطارا قانونيا مناسبا بموجب القانون الدولي والقانون الألماني، وستحتاج إلى موافقة البرلمان.

وأضاف: "نحن مستعدون لذلك. نحن جاهزون للقيام به"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شروط الحصول على تفويض برلماني وشيك لم تتوفر بعد.

وكانت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا قد أعربت في وقت سابق عن استعدادها لدعم استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك عبر مهمة دفاعية بحتة ومستقلة تهدف إلى طمأنة السفن التجارية وإزالة الألغام.

وجاء بيان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عقب اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى إنهاء الحرب بعد أسابيع من المفاوضات.

ويتضمن الاتفاق، المقرر توقيعه في سويسرا يوم الجمعة، تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، رغم أن العديد من التفاصيل لا تزال غير معلنة.

وقال فاديفول إن الاتفاق يجب أن يتناول البرنامج النووي الإيراني.

وقال: "يجب أن تتفهم إيران أنه لا يمكنها امتلاك أسلحة نووية. هذا أمر واضح تماما"، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستصر على ضمانات في هذا الشأن.

وأضاف أنه بخلاف ذلك لن تتمكن أوروبا من تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.