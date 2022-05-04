معارك عنيفة في آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، بوقوع معارك عنيفة في مصنع آزوفستال وفقدان الاتصال بالقوات الأوكرانية، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

وشنت روسيا، أمس الثلاثاء، هجوماً بالدبّابات والمشاة للمرة الأولى على مصنع الصلب في آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف في فيديو نُشر على «تليجرام»: «يجري هجوم عنيف على آزوفستال بدعم من العربات المدرعة والدبابات، ومحاولات إنزال القوات بمساعدة القوارب وعدد كبير من عناصر المشاة».

وصرح بالامار، في رسالته بالفيديو أن امرأتين قتلتا وأصيب 12 مدنيا بجروح في القصف الذي سبق الهجوم، مشيرا إلى أن مدنيين آخرين ما زالوا في الموقع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن «وحدات من الجيش الروسي ومن جمهورية دونيتسك الشعبية، بدأت تدمّر بواسطة المدفعية والطائرات، مواقع إطلاق النار» للمقاتلين الأوكرانيين الذين خرجوا من المصنع.

واتّهمت كتيبة آزوف الأوكرانية التي تؤمّن حماية المصنع، بأنها استخدمت وقف إطلاق النار المعلن، لإجلاء المدنيين، والخروج من أقبية المصنع، واتخاذ مواقع إطلاق النار في الإقليم وفي مباني المصنع.

وحتى الآن، كانت القوات الروسية تقصف جوا وبحرا هذا المصنع، الذي يختبئ في أنفاقه الضخمة تحت الأرض التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية، مقاتلون ومدنيون محرومون من الماء والغذاء والدواء.

وفي 21 أبريل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أمر قواته بعدم شن هجوم على المصنع، لكن بإغلاق المنطقة «بحيث لا تتمكن ذبابة من المرور».