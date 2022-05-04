بيلاروس تختبر قوات الرد السريع في مناورة عسكرية مفاجئة

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ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن البلاد تختبر قوات الرد السريع التابعة لها، في مناورة عسكرية غير معلن عنها.

وأضافت الوزارة على تطبيق تليجرام: "سيتعين على التشكيلات والوحدات التدريب على جوانب الاستعداد القتالي والزحف إلى مناطق العمليات وأداء مهام قتالية".

وأضافت الوزارة أن المناورة تهدف إلى الدفاع ضد الهجمات البرية والجوية وسيتم زيادة عدد أفراد القوات المشاركة بشكل تدريجي.

والهدف من التفتيش هو التحقق من مدى سرعة استجابة قوة التدخل السريع لسيناريوهات الأزمة المفاجئة.

وشددت القيادة البيلاروسية على أن التدريب العسكري "لا يشكل أي مخاطر-لا على المجتمع الأوروبي ككل ولا الدول المجاورة بشكل خاص".

يذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد تم شنه جزئيا من الأراضي البيلاروسية.

وتفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس بسبب الحرب الأوكرانية.

وينفي رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو حتى الآن جود خطط للمشاركة في الغزو الروسي بإرسال قوات خاصة من بلاده.