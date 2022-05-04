كييف: الدول الأوروبية الرافضة لحظر النفط الروسي متواطئة في جرائم حرب





قالت أوكرانيا إن «الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي، متواطئة في جرائم حرب»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.



وصرح وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، يوم الأربعاء، أن بودابست لا تستطيع دعم حظر الاتحاد الأوروبي المقترح على واردات النفط الخام من روسيا، معتبرة أن الأمر من شأنه «أن يدمر أمن طاقتها».



وأضاف «زيجارتو» في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «حزمة عقوبات بروكسل ستحظر شحنات النفط من روسيا إلى المجر بنهاية العام المقبل، وبودابست لا يمكنها دعم الإجراءات في شكلها الحالي».



وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الأربعاء، أوضح الوزير المجري، أن «بلاده يمكن أن توافق على هذه الإجراءات فقط؛ إذا تم استثناء واردات النفط الخام من روسيا عبر خط الأنابيب من العقوبات».



وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي عن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي: «نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا، وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت».



وأوضحت: «نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير، سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي».



وتابعت: «نعمل على حزمة إنقاذ طموحة لأوكرانيا، وسنتجاوز الاعتماد على النفط الروسي الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».