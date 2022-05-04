سلوفاكيا: حظر واردات النفط الروسية يدمر اقتصاد أوروبا

قال وزير الطاقة السلوفاكي، كارول جاليك، اليوم الأربعاء، إن حظر واردات النفط الروسية سيكون «مدمرا» لاقتصاد أوروبا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».



وأوضح الوزير السلوفاكي لمجلة بوليتكو، اليوم الأربعاء، حول إمكانية فرض الحظر: «سيدمر ذلك اقتصادنا الأوروبي، مثل هذه الخطوة ستضر بشكل كبير إمدادات النفط لدول سلوفاكيا، النمسا، التشيك وأوكرانيا أيضا».



وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن خطط الاتحاد الأوروبي لقطع واردات النفط الروسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، لكن الولايات المتحدة مصممة على العمل مع أوروبا لضمان الإمدادات المطلوبة.



ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الخام الروسي، خلال الأشهر الستة المقبلة، والوقود المكرر بحلول نهاية العام، في إطار جولة سادسة من العقوبات.



وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي عن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي: «نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا، وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت».



وأوضحت: «نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير، سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي».



وتابعت: «نعمل على حزمة إنقاذ طموحة لأوكرانيا، وسنتجاوز الاعتماد على النفط الروسي الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».