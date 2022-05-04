وفاة ستانيسلاف شوشكيفيتش أول رئيس لدولة بيلاروس المستقلة عن عمر ناهز 87 عاما

توفي ستانيسلاف شوشكيفيتش، أول رئيس لدولة بيلاروس المستقلة، عن عمر ناهز 87 عاما، طبقا لما ذكرته قناة "يورو راديو" الإذاعية اليوم الأربعاء، نقلا عن أرملته ارينا.

وكان شوشكيفيتش عضوا بالهيئة التشريعية في بيلاروس في عام 1991- في الوقت الذي كانت فيه بيلاروس جزءا من الاتحاد السوفيتي- عندما حاول متشددون تنظيم انقلاب ضد الزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشوف.

ودعم رئيس "مجلس السوفيت الأعلى"، في بيلاروس، الانقلاب، وتمت الإطاحة به بعد فشله، ما مهد الطريق لشوشكيفيتش لأن يتولى أعلى منصب في بيلاروس.

وكان أيضا له دور فعال في التوقيع على ورقة العمل التي تضمنت حل الاتحاد السوفيتي، وبالتالي تشكيل دولة مستقلة، قادها من عام 1991 حتى عام 1994.

وتحولت البلاد إلى نظام رئاسي، لكن شوشكيفيتش خسر أول انتخابات أمام الكسندر لوكاشينكو، الذي لا يزال في المنصب حتى اليوم.

ودخل شوشكيفيتش العناية المركزة في أبريل الماضي بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا، لكن خرج منها وعاد إلى منزله، في نهاية هذا الشهر.