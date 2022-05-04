رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة يتابع توريد القمح في البحيرة

استقبل بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، حيث تأتى الزيارة لمتابعة توريد القمح.



وقام الشناوى وبدر -يرافقهما كل من محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، ومهدى بدر مدير عام الإرشاد الزراعى، وعوض موسى وكيل إدارة الإرشاد- بتفقد شونة الأبعادية لمتابعة توريد القمح على الطبيعة، كما قاما بزيارة بعض الأراضى الزراعية المنزرعة بمحصول القمح، ومتابعة الحصاد على الطبيعة فى مراكز دمنهور وابو حمص وكفر الدوار.



والتقى الشناوى بالعديد من المزارعين لمناقشاتهم فى كل المشاكل خاصة توفير الأسمدة، وأيضا حثهم على ضرورة توريد محصول القمح، مؤكدا لهم أن هذا العام يبشر بالخير والمحصول بحالة جيدة وهناك إنتاجية عالية من المحصول بالإضافة إلى جودته.



كما أكد أنه ناشد من قبل مديري التعاون ومسئولي التموين بالالتزام الكامل والتنسيق المتبادل، لاستكمال المنظومة على أن يتم تعليق منشور بالجمعيات لتحفيز المزارعين على تسليم القمح وإطلاعهم على التعليمات الجديدة في هذا الصدد، بما يعادل 12 إردبا للفدان كحد أدنى، وحث وكلاء الوزارة ومديري التعاون ورؤساء الجمعيات التعاونية بقطاعاتها المختلفة بالمحافظات الذين يمثلون القاعدة العرضية للمزارعين، إطلاع جميع المزارعين بآليات تسويق محصول القمح للموسم الجديد وبالأسعار والحوافز التي تم الإعلان عنها، وإطلاع المزارعين بعواقب الامتناع عن تسليم المحصول.



وقال إن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة والتقاوي لكل المحاصيل خاصة الاستراتيجية مثل محصول القمح لتشجيع المزارعين وزيادة المساحات المنزرعة.



وفى نهاية الجولة، أشاد بالمجهودات الملموسة بقطاع الزراعة بمحافظة البحيرة، خاصة وأن محصول القمح بالمحافظة هذا العام مختلف عن الأعوام السابقة من حيث المساحة المنزرعة والجودة والإنتاج الوفير.