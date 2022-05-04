ارتفاع أرباح سيمنز هيلثنيرز الألمانية خلال الربع الثاني من العام المالي

أعلنت شركة المعدات الطبية الألمانية سيمنز هيلثنيرز، اليوم الأربعاء، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي قبل حساب الضرائب والفوائد والإهلاك وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي إلى 980 مليون يورو (مليار دولار)، بما يحقق هامش أرباح قدره 9ر17% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الماضي.

وارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 30% سنويا إلى 583 مليون يورو، بما يعادل 51ر0 يورو للسهم الواحد مقابل 41ر0 يورو للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزادت الإيرادات ربع السنوية إلى 46ر5 مليار يورو مقابل 96ر3 مليار يورو خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل نمو الإيرادات ربع السنوية 8ر15%.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال العام المالي الحالي ككل بما بين 5ر5% و5ر7% عن العام الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة للنمو تتراوح بين 3 و5ر5% سنويا.