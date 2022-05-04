 مسؤول أوكراني: روسيا سرقت 400 ألف طن من الحبوب من أراضينا - بوابة الشروق
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مسؤول أوكراني: روسيا سرقت 400 ألف طن من الحبوب من أراضينا


نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 3:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 3:21 ص

 (د ب أ)

قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني إن القوات الروسية نهبت 400 ألف طن من الحبوب من "الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا".

ونقل موقع "كييف إندبندنت" الإلكتروني في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ليل الثلاثاء/الأربعاء ، عن فيسوتسكي قوله ، إنه إذا استمرت حوادث السرقة هذه، فقد تشهد المناطق المنهوبة حالة من المجاعة.

وأضاف المسؤول الأوكراني أن مجموع ما تم نهبه يصل إلى نحو ثلث مخزونات الحبوب بأكملها في المناطق "المحتلة مؤقتا" في زابوريجيا وخيرسون ودونيتسك و لوهانسك أوبلاستات.


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