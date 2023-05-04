محافظ القليوبية يقرر تشكيل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

- الهجان: حملات مكثفة للرقابة على محطات الوقود والمواقف





عقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عقب منتصف ليل الخميس إجتماعاً موسعاً مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية.



حضر الاجتماع اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظه، ، والعميد محمد سعد وكيل إدارة المرور، والعقيد محمود علام مدير مباحث المرور والعميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين.



وأصدر المحافظ، قرار رقم ( 668) لسنة ٢٠٢٣ الخاص بتشكيل لجنة لتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة للخطوط الطويلة والداخلية، وذلك علي إثر زيادة أسعار السولار الذى اقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الموافق 3 مايو ٢٠٢٣م، حيث أعلنت عن زيادة أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما تستمر أسعار البنزين ثابتة بدون أي تغيير.



وأوضح أن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مكلفاً مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم إستغلال المواطنين.



وأضاف المحافظ، أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.



فيما كلف المحافظ خلال الاجتماع، رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.



وفي السياق أضاف الهجان أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أي شكاوي للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار 24 ساعة، وذلك عبر الخط الساخن 114 او عبر رسائل (واتس آب) على الرقم/ 01119992624، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.