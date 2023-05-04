 اصطدام طائرة مسيرة بمصنع للمنتجات النفطية في مقاطعة روستوف الروسية المجاورة لأوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 4 مايو 2023 10:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

اصطدام طائرة مسيرة بمصنع للمنتجات النفطية في مقاطعة روستوف الروسية المجاورة لأوكرانيا

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 10:12 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 10:12 ص


أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية المجاورة لأوكرانيا، فاسيلي جولوبيف، أن طائرة مسيرة سقطت وانفجرت على أراضي مصنع "نوفوشاختينسك" للمنتجات النفطية في المقاطعة، مشيرا إلى أن الأضرار الناجمة عن الهجوم بسيطة ولا توجد إصابات.

وقال جولوبيف في تصريحات لوسائل إعلام روسية اليوم الخميس:"إن طائرة بدون طيار اصطدمت اليوم الخميس بجسر يجري بنائه بين مباني المصنع، ثم انفجرت على إثرها"، مؤكداً إخماد الحريق الناتج عن الانفجار على الفور.

وأضاف جولوبيف:"أن الحريق الذي نشأ نتيجة الانفجار تم إخماده على الفور، ولم يشارك رجال الإطفاء في إطفاء الحريق، وتم القضاء على الحريق من قبل أجهزة الشركة"، مشيرا إلى عدم سقوط ضحايا أو جرحى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك