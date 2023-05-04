شدد حسام البدري المدير الفني لفريق الصفاقسي التونسي، على أن النادي الأهلي هو الأجهز حاليًا والأفضل فنيًا قبل لقاء الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، مشددا على قدرة المارد الأحمر على العبور للمباراة النهائية، مشيدًا في الوقت ذاته بتألق عددًا من لاعبي الفريق مؤخرًا.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة ETC: "المؤتمر الصحفي بعد لقاء الصفاقسي والترجي، كان محور الحديث فيه عن مواجهة الأهلي المصري والترجي التونسي، وتحدثت بأنني مصري وأهلاوي وأتمنى فوز الفريق الأحمر بالمباراة والصعود لنهائي دوري الأبطال، والمباراة لن تكون سهلة وهم فريقين كبيرين، لكن الأهلي الاقرب والأجهز للفوز بشرط أن يكون اللاعبين في قمة تركيزهم وحالتهم الفنية جيدة في يوم المباراة".

وزاد: "عدم حضور جماهير الترجي أمام الأهلي سيقلل من حظوظه وسيتأثر بالطبع الفريق التونسي، والجمهور دائمًا يكون دافع كبير لأي فريق".

وحول تعليقه على أداء الأهلي أمام الرجاء، قال: "الفريق حقق الهدف وصعد لنصف النهائي، وكل مرحلة لها تفكيرها، والأهلي نجح فيما يريده، وأتمنى أن يكون موفقًا في الصعود على حساب الترجي إلى المباراة النهائية".

وأضاف: "الأهلي فريق مكتمل وليس لديه نجم واحد، وأحمد عبدالقادر لاعب مؤثر وأتمنى أن يكون مستقر فنيًا وأن يقاتل للتواجد في الملعب باستمرار وعليه تقييم نفسه بعد كل مرحلة، وكذلك محمد عبدالمنعم من ابرز اللاعبين وعليه المحافظة على الثبات الانفعالي، وعلي معلول واليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو وحمدي فتحي وكهربا مجموعة لاعبين مميزين، وكذلك القائد محمد الشناوي".

وبسؤاله عن مواجهة الأهلي وبيراميدز في السوبر، قال: "المواجهة لن تكون سهلة، لكن الأهلي مستقر فنيًا وهو الأقرب للقب، ولكن مطلوب التركيز والتحضير للمباراة، ومن الصعب توقع نتيجة المباراة لكن الفريق الأحمر يبقى مرشحًا قويًا لحصد اللقب".