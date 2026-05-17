محكمة الاحتلال تعقد جلسة جديدة لمحاكمة خطيب المسجد الأقصى

أفاد طاقم الدفاع عن خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بأن محكمة الصلح التابعة للاحتلال في القدس المحتلة ستعقد اليوم الأحد، جلسة جديدة للنظر في قضيته، ضمن استمرار ملاحقته قضائيًا من قبل سلطات الاحتلال.

وأوضح طاقم الدفاع في تصريح مقتضب تابعته وكالة «سند» للأنباء، أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وتأتي استنادًا إلى لائحة اتهام قدمتها نيابة الاحتلال ضد الشيخ صبري، تتهمه بـ«التحريض على الإرهاب».

وتعود لائحة الاتهام، بحسب ما ورد، إلى عام 2022، على خلفية كلمات تعزية ألقاها الشيخ في بيتَي عزاء الشهيد عدي التميمي في القدس، والشهيد رائد خازم في جنين شمال الضفة الغربية، إضافة إلى نعيه رئيس المكتب السياسي الأسبق لحركة «حماس» إسماعيل هنية خلال خطبة في المسجد الأقصى عام 2024.

ويواجه الشيخ عكرمة صبري (87 عامًا)، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس وخطيب المسجد الأقصى، سلسلة من الإجراءات والملاحقات من سلطات الاحتلال، تشمل أوامر منع سفر، وإبعاده عن المسجد الأقصى، واستدعاءات متكررة للتحقيق، في إطار تضييقات متواصلة تستهدف دوره الديني والوطني في القدس.

وكانت شرطة الاحتلال قد استدعت الشيخ صبري في مارس الماضي، للتحقيق في مركز المسكوبية على خلفية اعتراضه على إغلاق المسجد الأقصى، كما سلمته في يناير قرارًا بمنعه من السفر خارج البلاد حتى 22 مايو 2026.