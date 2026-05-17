أسفرت انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح عن فوز ياسر عباس، النجل الأكبر لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، بعضوية أعلى هيئة قيادية في الحركة، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت السبت في ختام المؤتمر العام المنعقد في رام الله وغزة والقاهرة وبيروت.

ويُعرف ياسر عباس، البالغ من العمر 64 عاماً، بكونه رجل أعمال يملك عدداً من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية ضمن قطاعات مختلفة، كما يقضي معظم وقته في كندا. وبرز اسمه سياسياً بعد تعيينه قبل نحو خمس سنوات في منصب "ممثل الرئيس الخاص"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت النتائج الأولية الصادرة فجر الأحد، والتي اطلعت عليها الوكالة الفرنسية، احتفاظ القيادي مروان البرغوثي، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002، بمقعده في اللجنة المركزية، بعدما حصل على أعلى عدد من الأصوات.

وشهدت النتائج أيضا احتفاظ عدد من القيادات بمقاعدهم داخل اللجنة، بينهم نائب رئيس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين حسين الشيخ، ونائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وأمين سر اللجنة المركزية السابقة جبريل الرجوب، إضافة إلى مدير المخابرات الفلسطينية السابق توفيق الطيراوي.

وضمت قائمة الفائزين الجدد بعضوية اللجنة مدير جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، إلى جانب زكريا الزبيدي (50 عاماً)، وهو أحد قادة كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح في مخيم جنين، والذي أُفرج عنه من السجون الإسرائيلية ضمن صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة حماس العام الماضي.

وكشفت إدارة المؤتمر أن نسبة المشاركة في التصويت لانتخابات اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة بلغت 94.64%، حيث شارك في الاقتراع 2507 أعضاء.

وتقدم 59 مرشحاً للتنافس على 18 مقعداً في اللجنة المركزية، فيما تنافس 450 عضواً على 80 مقعداً في المجلس الثوري.

يذكر أن أعمال المؤتمر العام لحركة فتح قد انطلقت الخميس الماضي وشهدت إعادة انتخاب محمود عباس رئيسا للحركة.

ويرأس عباس الحركة والسلطة ومنظمة التحرير منذ أكثر من عقدين.