مصرع 14 شخصا وإصابة 25 في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل في الوادى الجديد (صور)

لقي 14 شخصا مصرعهم بينهما أصيب 25 آخرين في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب عام وسيارة نقل بطريق الخارجة - أسيوط، بالقرب من منطقة النقب، حيث كان الأتوبيس متجها إلى القاهرة ويقل ركاب أغلبهم من مدينة الداخلة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين أتوبيس ركاب وسيارة نقل ثقيل، وعلى الفور انتقل عدد كبير من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وإيداع جثث المتوفين مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



ووجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم بمنطقة النقب بطريق الخارجة / أسيوط بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل.



وأوضح المحافظ أنه تم الدفع بـ ١٧ سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث، وجاري نقلهم للمستشفيات، مشدداََ على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم.



وأكد المحافظ، أنه تم انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث، مؤكداََ أنه جاري حصر الإصابات ورفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور.



ونعى الزملوط، ضحايا حادث التصادم، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.