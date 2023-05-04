يختتم النادي الأهلي تدريباته في الإمارات مساء اليوم، الخميس، استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز المحدد لها مساء غدٍ الجمعة على لقب السوبر المصري.

ويشارك الأهلي في المباراة بصفته بطل كأس مصر في الموسم الماضي، فيما يشارك بيراميدز بديلًا للزمالك، بطل الدوري، والذي أعلن انسحابه بسبب أزمة عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

الزمالك أعلن انسحابه من السوبر المصري، المقرر غدًا الجمعة، بسبب عدم تطبيق عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الأهلي، على خلفية إساءته للزمالك عقب لقاء الفريقين بالدوري في يناير الماضي.

ويبدأ المران في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد الذي تقام عليه المباراة.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام حضور الربع الساعة الأولى من فقرات المران وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري والمحدد لها مساء غدٍ الجمعة على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.