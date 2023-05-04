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البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة إلى 3.75%

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي
فرانكفورت (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 3:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 3:32 م

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع معدل الفائدة بواقع 25ر0 نقطة مئوية ليصل إلى 75ر3%.

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