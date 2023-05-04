الأمطار الغزيرة والفيضانات تودي بحياة أكثر من 130 شخصا في رواندا وأوغندا

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لقي ما لا يقل عن 127 شخصا حتفهم جراء فيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في رواندا، وفقا لأرقام رسمية.

وتعمل فرق الإنقاذ في المناطق المتضررة في شمال وجنوب وغرب البلاد، ويجري إجلاء العديد من الأشخاص، حسبما أعلن مكتب الرئيس بول كاجامي الأربعاء.

وفي وقت سابق من ذلك اليوم، قالت السلطات إن 109 أشخاص لقوا حتفهم.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة مساء الثلاثاء، وفقا لصحيفة نيو تايمز المحلية.

وقال التقرير إن العديد من الأشخاص أصيبوا جراء العواصف خلال الليل ودمرت عشرات المنازل وغمرت المياه الطرق.

كما شهدت أوغندا المجاورة فيضانات ليلة الثلاثاء بسبب الأمطار الغزيرة. وقال الصليب الأحمر الوطني إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي في منطقة كيسورو المتاخمة لرواندا.

وتشهد رواندا ودول شرق أفريقيا الأخرى انهيارات أرضية متكررة خلال موسم الأمطار.