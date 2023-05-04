فرنسا تعرب عن خالص تعازيها لرواندا في ضحايا الفيضانات

أعربت فرنسا عن خالص تعازيها لرواندا في ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي سببتها أمطار غزيرة في غربي البلاد، والتي أودت بحياة أكثر من 120 شخصًا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم الخميس - أن فرنسا تتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، معربة عن تضامنها الكامل مع رواندا وكذلك مع أوغندا، المتضررة أيضًا من هذه الكارثة التي تسببت في مصرع 6 أشخاص على الأقل في جنوب غربي البلاد على مقربة من الحدود الرواندية.

يذكر أن الفيضانات وانزلاقات التربة إثر الأمطار الموسمية الغزيرة في رواندا؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 شخصًا، وفق آخر حصيلة رسمية.. وأظهرت صور نشرتها هيئة الإذاعة الرواندية منازل مدمرة وطرقًا مقطوعة بسبب الانهيارات الأرضية وحقولاً تغمرها المياه وسيولاً من الطين.