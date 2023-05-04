 بعد طردها من منزلها.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تضرر سيدة من نجل عمتها بالزيتون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد طردها من منزلها.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تضرر سيدة من نجل عمتها بالزيتون

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نهاد القادوم
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 1:55 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 1:55 م

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية، متضمناً تضرر إحدى السيدات من أحد أقاربها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه.

وجاء في إطار ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية، عن تضرر إحدى السيدات من نجل عمتها لقيامه بطردها من منزلها والاستيلاء عليه وتهديدها ونجلها بالقتل لإجبارها على تركه والادعاء بوجود آثار أسفل المنزل بالقاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 18 أبريل الماضي، ورد بلاغ إلى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من نجل عمتها وزوجته لقيامهما بمنعها من دخول الشقة محل سكنها بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

وبالانتقال للعقار محل الشكوى، تبين أن المشكو فى حقها قامت بشراء الشقة المشار إليها من زوجها عقب قيامه بشراء العقار محل البلاغ، وباستكمال الفحص تبين أن العقار ملك المشكو فى حقه عدا الشقة محل الشكوى، كما تبين عدم وجود أعمال حفر بالمنزل.

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