مستشار الرئيس للصحة عن إشراك القطاع الخاص في تشغيل المستشفيات الحكومية: الأولوية لصالح المواطن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن ملف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تمت دراسته بدقة شديدة وعلى كل المستويات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الأولوية في كل الأحوال هي خدمة المواطن وتقديم الرعاية الصحية لها وتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وكذلك قانون التأمين الصحي المُطبق حاليا والعلاج على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن الأمراض والأورام.

وأشار إلى أن هذه الأمور تمثّل أولوية للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، ومن ثم تتم مراعاة ذلك في كل الأحوال. وأوضح أنه عند طرح مشروع التأمين الصحي الشامل، كان وجود مؤسسات صحية حكومية مؤسَّسة وقادرة على رأس الأولويات.

وجدّد التأكيد على أن الأولوية لدى الرئيس السيسي والحكومة هي توفير الرعاية الكاملة للمواطنين بكل الوسائل المتاحة.

والأربعاء الماضي، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الملفات، من بينهم استعراض آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص، ليستعرض الوزير عدد من الإنجازات التي تمت بالفعل في هذا السياق.

وقال عبدالغفار خلال الاجتماع، إن هناك عددًا من الشراكات التي تمت بالفعل في هذا المجال، وذلك بهدف إدارة وتشغيل عدد من المنشآت الصحية القائمة، وبحسب الوزير، تأتي تلك المؤسسات على النحو التالي: - مبرة المعادي (المؤسسة العلاجية).

- مستشفى هليوبوليس( المؤسسة العلاجية).

- مستشفى العجوزة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة).

- مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.

- مستشفى أورام دار السلام (هرمل).