 رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال الفترة البرلمانية الحالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني يستبعد إعادة الانضمام للاتحاد الأوروبي خلال الفترة البرلمانية الحالية

لندن - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 12:57 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 12:57 م

استبعد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام احتمالية إعادة انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة البرلمانية الحالية.

وقال بيرنام إنه لا يريد أن "يسبق الرأي العام" ولكنه قال إنه يتطلع إلى عودة المملكة المتحدة إلى التكتل خلال حياته وسوف يعمل لضمان التوصل لاتفاق أفضل مع بروكسل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وشدد على أنه لن تتم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة "في أي وقت قريب" وسط تكهنات أنه سوف يحل البرلمان مبكرا لتأمين تفويض له وأنه سوف يطرح للتصويت مقترحات بشأن إعادة الانضمام عقب ارتفاع في شعبية حزب العمال.

وعندما سئل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عبر برنامج "صباح الخير يا بريطانيا" الذي يذاع على شبكة (أي تي في)، قال بيرنام "لا أعتقد أن الأمور سارت وفق ما توقعه الناس وقتها، خاصة ما يتعلق بالهجرة". 

 


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