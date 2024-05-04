كاتدرائية جميع القديسين تتزين بالأضواء احتفالاً بعيد القيامة المجيد

تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بالأضواء احتفالاً بعيد القيامة المجيد قبل بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية.

من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد القيامة المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات، وقد وفرت الكنيسة تقنية التصوير بزاوية ٣٦٠ درجة، ليذاع قداس العيد على قناة اليوتيوب الخاصة بالكنيسة الأسقفية بمصر، بالإضافة إلى توفير ترجمة لغة الإشارة للصم وضعاف السمع بالقداس.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 للكنيسة الأسقفية حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول وهم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، ارتريا، إثيوبيا، جيبوتي، الصومال، تشاد، موريتانيا، حيث يخضع هذا الإقليم تحت رئاسة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815م، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839م، عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية.