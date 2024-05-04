برر مارسيل كولر مدرب الأهلي قراره باستبعاد الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد الضاوي كريستو من حساباته الفنية بعد الفوز على الجونة 0/3 اليوم السبت في بطولة الدوري.

وأشار كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "قائمة الفريق تضم 32 لاعبا ولا نعاني من إصابات وقررت اختيار 20لاعبا وفقا لمستواهم الفني وحالتهم في التدريبات".

وأضاف المدرب السويسري "القائمة الحالية لعبت مباراتين وحققت فوزين متتاليين، فما الداع للتغيير؟"، مؤكدا "استبعاد فشة لأسباب فنية فقط".

وبشأن استبعاد التونسي كريستو، أوضح المدير الفني للأهلي أن الفريق يضم 7 لاعبين في مركز الجناح ولا يمكن ضم كل اللاعبين للقائمة.

وكشف "يجب أن يتدرب كل اللاعبين بشكل جيد ليكون له مكانا في القائمة، وقد تحدثت مع كريستو، وأؤكد أنني لن أجامل أحدا أو أضم لاعبا للقائمة من أجل ترضيته بل عليه أن يكون أفضل من المتاحين".

وبخصوص استبعاد عمرو السولية من التشكيل الأساسي في اللحظات الأخيرة، أكد كولر أن اللاعب شعر بآلام عضلية خلال تسديدة في عمليات الإحماء، وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به.

وأتم كولر تصريحاته "لا يوجد أفضل من أداء محمود متولي وتسجيله هدفا اليوم للرد على الاستفسار بشأن مصيره مع الفريق".

وكان محمود متولي فاز بجائزة رجل المباراة وسجل الهدف الثاني في شباك الجونة.