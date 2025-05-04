الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع مصابي سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن جوريون إلى 7

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، صباح الأحد، ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن جوريون إلى 7.

وأشارت في بيان، نقلته وسائل إعلام عبرية، إلى إصابة 3 أشخاص في الحادث؛ رجل يبلغ من العمر نحو 50 عامًا، وإصابته ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وامرأتان تبلغان من العمر 54 و38 عامًا.

ولفتت إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 64 عامًا بجروح طفيفة بسبب شظايا الصاروخ، مشيرة إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا بجروح طفيفة أثناء توجهها إلى الملاجئ.

وأفادت بإصابة امرأة أخرى تبلغ من العمر نحو 34 عامًا بجروح طفيفة، أثناء توجهها إلى ملجأ في محطة وقود على الطريق السريع رقم 6.

وقبل قليل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله اعتراض صاروخ اليمن، قائلًا إن الصاروخ سقوط في محيط مطار تل أبيب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورصدنا سقوط الصاروخ في منطقة مطار بن جوريون، ويجرى التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون.

من جانبها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن آلاف الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن جوريون إثر سقوط صاروخ.