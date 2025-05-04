 تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تمهيدا للرحيل.. نجم الأهلي يفاجئ الإدارة برسالة حاسمة

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 4 مايو 2025 - 12:01 ص | آخر تحديث: الأحد 4 مايو 2025 - 12:01 ص

فاجأ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، إدارة القلعة الحمراء برسالة حاسمة، تمهيدًا لرحيله عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

قال إبراهيم فايق، خلال تصريحات عبر شاشة شبكة قناة «إم بي سي مصر 2»: «بالنسبة للنجم عمرو السولية هو طلب توضيح موقفه من مجلس النادي الأهلي وفى حالة عدم احتياج الفريق لخدماته، يجب السماح له بالتفاوض فى العقود المقدمة له».

وتابع: «أما سبب تعثر مفاوضات الأهلي مع اللاعب رامي ربيعة إنه طلب 40 مليون جنيه في الموسم الأول، بالإضافة إلى 45 مليون خلال الموسم الثاني بإجمالي 85 مليون في موسمين».

وأتم: «وبسبب مطالب رامي ربيعة المرتفعة للغاية، توقفت مفاوضاته مع النادي الأهلي في التوقيت الجاري».


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