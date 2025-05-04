الرئيس السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية جزر القمر اقتصاديا واستثماريا وتجاريا

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه برئيس جمهورية جزر القمر عثمان غزالي الذي يزور مصر حاليًّا، متمنيا له إقامة طيبة وزيارة ناجحة.

وأكد الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك، التقدير العميق للعلاقات الأخوية التاريخية، التى تجمع مصر وجزر القمر، وروابط الهوية العربية والإفريقية والإسلامية المشتركة بين البلدين، والتى تمثل أساسا قويا للبناء عليه، ولتعزيز أواصر التعاون الممتدة، فى مختلف المجالات.

وأشار إلى إجراء مباحثات ثنائية مثمرة مع رئيس جزر القمر، ناقش خلالها أطر التعاون القائمة بين البلدين.

وأكد الاتفاق على ضرورة العمل بكل جهد، لتعزيز التعاون الثنائي فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، على النحو الذى يرقى للروابط الأخوية بين الشعبين، ويتناسب مع آفاق التعاون المتاحة.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، السيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والقارية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الجانبين شهدا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، قبل أن يعقدا مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا.



