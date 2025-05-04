نيكاراجوا تنسحب من اليونسكو احتجاجا على جائزة لحرية الصحافة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الأحد، انسحاب نيكاراجوا من المنظمة، احتجاجا على منح جائزة حرية الصحافة العالمية، التي تقدمها اليونسكو باسم "جييرمو كانو"، لصحيفة نيكاراجوية هي "لا برينسا".

وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إنها تلقت صباح اليوم رسالة من الحكومة النيكاراجوية تُبلغ فيها بقرار الانسحاب بسبب منح الجائزة المذكورة.

وقالت أزولاي في بيان: "أُعرب عن أسفي لهذا القرار، الذي سيحرم شعب نيكاراجوا من فوائد التعاون، خاصة في مجالي التعليم والثقافة. وتعمل اليونسكو ضمن نطاق ولايتها بالكامل عندما تدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم."

كانت نيكاراجوا واحدة من بين 194 دولة عضو في اليونسكو. وأنشأ أعضاء المنظمة جائزة حرية الصحافة في عام 1997، وتم منح جائزة عام 2025 يوم السبت لصحيفة "لا برينسا" النيكاراجوية، بناء على توصية لجنة تحكيم دولية من المهنيين الإعلاميين.