أول تعليق من الحوثي على انفجار مطار بن جوريون: لا خطوط حمراء في مواجهتنا مع الاحتلال

قال القيادي في جماعة الحوثي محمد البخيتي، إن «التصعيد في المنطقة مستمر طالما لم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن قصف غزة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لشاشة «تلفزيون العربي»، صباح الأحد، أن «استهداف مطار بن جوريون اليوم، رسالة بأن الحل هو الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب على القطاع».

وأشار إلى أن «الحوثي أثبتت قدرتها على ضرب الهيبة العسكرية لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل»، مضيفًا: «لا خطوط حمراء في مواجهتنا مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى استمرار المواجهة لأن مظلومية الشعب الفلسطيني كبيرة، موضحًا أن الفلسطينيين محرومون من العيش في أرضهم، ومجبرون على النزوح إلى الدول المجاورة أو اللجوء إلى الدول الغربية.

وأكمل: «لم يعد أمام الشعب الفلسطيني من خيار سوى الموت قصفًا أو جوعًا، هذه مظلومية كبيرة لن نسكت عنها، وستستمر عملياتنا العسكرية».

وقبل قليل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بفشله اعتراض صاروخ اليمن، قائلًا إن الصاروخ سقوط في محيط مطار تل أبيب.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «عقب تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق، جرت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن، ورصدنا سقوط الصاروخ في منطقة مطار بن جوريون، ويجرى التحقيق في الحادث».

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

وأفادت القناة 12 العبرية بوقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون.

من جانبها، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، بأن آلاف الإسرائيليين فروا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن هناك عددا من الإصابات الطفيفة في مطار بن جوريون إثر سقوط صاروخ.