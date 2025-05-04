دي بروين: لا أعلم موقفي من المشاركة في مونديال الأندية

أكد كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لا يعرف موقفه من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيفين دي بروين في تصريحات لشبكة تي إن تي: "المشاركة في كأس العالم للأندية؟ لم أتحدث مع النادي بشأن هذا الأمر لذلك".

وأضاف اللاعب البلجيكي: "في الحقيقة أنا لا أعلم ما هو الموقف من مشاركتي في كأس العالم للأندية".

وأتم كيفين دي بروين تصريحاته قائلًا: "إذا كانت هناك رغبة من النادي لمناقشة الأمر يمكننا فعل ذلك، لكنني غير واثق من ذلك".

ويتواجد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، مع فرق العين الإماراتي، والوداد البيضاوي المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.