مسئولون بالجيش الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

• وفق القناة "13" العبرية، التي قالت إنه "من المتوقع أن يتم غدا المصادقة على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإضافيين"



وجه كبار المسئولين في الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، انتقادات حادة لقرار الحكومة نيتها احتلال كامل قطاع غزة، معتبرين أن "الحرب تحولت إلى عربة تغوص في الرمال".

وقالت القناة "13" العبرية إن "مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي (لم تسمهم) وجهوا مساء اليوم (السبت) انتقادات حادة لقرار المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، بشأن مستقبل الحرب في غزة".

وأضافت أن "المسؤولين قالوا إن الحرب تحولت إلى عربة تغوص في الرمال".

وذكرت القناة العبرية، أنه "من المتوقع أن يتم غدا (الأحد) المصادقة على تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الإضافيين"، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، أقر "الكابينت" خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ووفق القناة العبرية، فإن الجيش يستعد لاستخدام نيران كثيفة، مع العمل على نقل جزء من سكان مدينة غزة إلى الجنوب.

وأوعز رئيس الأركان إيال زامير، الذي أعلن، الجمعة، بدء التحضيرات لتنفيذ خطة نتنياهو، بتقليل الخطر على حياة الأسرى المحتجزين داخل قطاع غزة.

وسبق أن عارض زامير، خطة نتنياهو، ووصفها بـ"الفخ الاستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات وتعرض حياة الأسرى للخطر.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و330 شهيدا و152 ألفا و359 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.