الشرطة الإسرائيلية: خبراء المتفجرات يحاولون تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها في شارع بتل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية، إن خبراء المتفجرات يتعاملون مع جسم مشبوه ووجود أسلحة في شارع بتل أبيب.

وأضافت في تحديث لها، اليوم الأحد، أن خبراء المتفجرات يحاولون تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها، وفق قناة الجزيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بأن جرى العثور على قنبلة موقوتة ملفوفة بعلم إسرائيل في شارع 431 جنوب تل أبيب.

واستنفرت الشرطة قواتها إثر العثور على القنبلة ودفعت بتعزيزات، وسط شلل تام في حركة المرور.

وكانت إسرائيل قد تعرضت لهجوم بصاروخ فرط صوتي أطلقت جماعة الحوثي اليمنية، سقط في مطار بن جوريون في تل أبيب، بعد فشل اعتراضه، ما خلف عددًا من الإصابات.



