هجمات بالدرون للدعم السريع على مطار بورتسودان

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أفادت وسائل إعلام سودانية بمهاجمة ميليشيات الدعم السريع مطار بورتسودان، اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن هجوم الدعم السريع على مطار بورتسودان تم بالطائرات بدون طيار (درون).

وأضافت وسائل الإعلام أن المضادات الأرضية في المطار تصدت للطائرات، ولم تسجل خسائر في الأرواح، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

في غضون ذلك، أفادت قناتي العربية/الحدث، بأن 5 طائرات بدون طيار انتحارية ضربت المطار خلال نصف ساعة. وأضافت أن دخانا كثيفا شوهد يتصاعد من محيط المطار.

و أوضح مصدر مسئول أن لا أضرار بشرية جراء الهجوم، إنما انقطاع للكهرباء في أجزاء من المطار.

من جهته، أعلن الجيش السوداني أن الدعم استهدف بالدرون قاعدة جوية ومستودع بضائع في بورتسودان، ما تسبب بأضرار محدودة.

كما علقت السلطات السودانية، الرحلات الجوية في مطار بورتسودان، بحسب وسائل إعلام سودانية.