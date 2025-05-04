 مصادر: دفاعات أرو الجوية الإسرائيلية ونظام ثاد الأمريكي فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصادر: دفاعات أرو الجوية الإسرائيلية ونظام ثاد الأمريكي فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 مايو 2025 - 5:20 م | آخر تحديث: الأحد 4 مايو 2025 - 5:20 م

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية، أن نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "أرو" التابع لسلاح الجو الإسرائيلي ونظام "ثاد" الأمريكي فشلا في اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون هذا الصباح.

وذكرت القوات الإسرائيلية أنها أجرت العديد من المحاولات لإسقاط الصاروخ الذي سقط في النهاية داخل محيط مطار بن جوريون، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأحد.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت نظام "ثاد" في إسرائيل العام الماضي وسط التوترات مع إيران.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، سقط صاروخ أطلق من اليمن في بستان بالقرب من مطار بن جوريون في وقت سابق اليوم، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بجروح طفيفة.


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