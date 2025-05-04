الرئيس الصيني يزور روسيا للمشاركة في احتفالات يوم النصر

قال المكتب الصحفي للكرملين إن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيجري زيارة رسمية إلى روسيا، في الفترة من 7 إلى 10 مايو، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيشارك في الفعاليات الاحتفالية المخصصة للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وذكر في بيان، اليوم الأحد، أن الرئيسين سيناقشان مجموعة من القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية.

وأعلنت روسيا بقرار من الرئيس بوتين، وقف إطلاق النار في أيام الذكرى الثمانين للنصر، من منتصف ليل 7-8 مايو حتى منتصف ليل 10-11 من الشهر ذاته.

وأوضح الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن جميع العمليات العسكرية ستتوقف خلال هذه الفترة.

وبحسب الكرملين، فإنه «في حالة انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأوكراني، فإن القوات المسلحة الروسية ستتخذ ردا مناسبا وفعالا».