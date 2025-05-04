الشرطة الفرنسية تنقذ والد أحد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة بعد اختطافه للمطالبة بفدية

أنقذت الشرطة الفرنسية والد أحد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة خلال مداهمة ليلية، عقب اختطافه للمطالبة بفدية، فيما تعد أحدث الجرائم في فرنسا لابتزاز الأشخاص المشاركين في إدارة الأصول الرقمية.

وقال مكتب الادعاء اليوم الأحد إنه تم اختطاف الرجل صباح الخميس الماضي في باريس.

وأضاف في بيان دون الإفصاح عن أسماء الضحايا أو أي أمور تتعلق بهويتهم: "الضحية كان والد شخص حقق ثروة من العملات المشفرة، وصاحب الواقعة مطالبة بالحصول على فدية".

وحدد محققو الشرطة موقع الرهينة في منزل بمنطقة إيسون بجنوب باريس، حيث تم إنقاذه مساء أمس السبت، حسبما قال مكتب الادعاء.

وأضاف المكتب أنه يتلقى العلاج بعد إصابته بإصابات، دون تقديم تفاصيل.

واحتجزت الشرطة 5 أشخاص، أربعة منهم كانوا داخل المنزل الذي تم احتجاز الرهينة فيه أو بقربه، في حين تم العثور على الشخص الخامس في المركبة التي يعتقد أنه تم استخدامها في عملية الاختطاف.