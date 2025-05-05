 فوز جورج سيميون اليميني المتطرف بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المعادة برومانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فوز جورج سيميون اليميني المتطرف بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المعادة برومانيا

بوخارست (د ب أ)
نشر في: الأحد 4 مايو 2025 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 4 مايو 2025 - 11:43 م

فاز المرشح الرئاسي اليميني المتطرف في رومانيا، جورج سيميون، بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المعادة في البلاد بفارق كبير، لكنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية المطلقة.

وبالتالي، سيتم حسم قرار اختيار الرئيس المقبل للبلاد في جولة إعادة تُجرى في 18 مايو، حيث من المقرر أن يواجه سيميون منافسه كرين أنتونيسكو، الذي حل في المركز الثاني خلال الجولة الأولى ويحظى بدعم الائتلاف الحاكم في رومانيا الذي يضم يمين الوسط والحزب الاجتماعي الديمقراطي.

وقال مسئولون في لجنة الانتخابات إن سيميون حصل على نحو 40% من الأصوات، بينما نال أنتونيسكو 21%. وجاء رئيس بلدية بوخارست المستقل، نيكوسور دان، في المركز الثالث بحوالي 18%. وحتى الآن، تم فرز ثلاثة أرباع مراكز الاقتراع.

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