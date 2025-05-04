واصلت البورصة المصرية الارتفاع اليوم الأحد - أول تعاملات الأسبوع- محققة مكاسب ملحوظة.

وصعد المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 32351.66 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع رغم تراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، إذ انخفض بنسبة 0.33%، ووصل إلى 80.7 جنيه.



وقاد الصعود شركة مجموعة طلعت مصطفى، التي ارتفع سهمها بنسبة 1.64%، ووصل إلى 52.78 جنيها، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والتي ارتفعت بنسبة 0.3%.

كما ارتفع سهم شركة أبوقير للأسمدة بنسبة 1.89٪، ووصل إلى 54.99 جنيها.

وكانت الشركة قد أعلنت تصفية شركة تابعة لها اليوم، تدشين شركة جديدة مكانها، ما قد يؤشر إلى تأثير إيجابي للخبر في أداء السهم.

وحققت البورصة مكاسب مرتفعة نسبيًا الأسبوع الماضي، وخلال شهر أبريل.

ويرجع ذلك إلى تحسن الأداء منذ نهاية الأسبوع قبل الماضي فقط بسبب تحسن الاوضاع العالمية بقيادة امريكا.

وارتفع المؤشر الرئيسي في أبريل 0.3%، مقابل 1.5% خلال الاسبوع الماضي.

وتحسنت لهجت دونالد ترامب، رئيس أميركا بشأن التعريفات الجمركية و العلاقات التجارية مع الصين.