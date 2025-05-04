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تنظر محكمة جنح الاقتصادية، 18 مايو الجاري، أولى جلسات محاكمة الفنانة رندا البحيري، في اتهامها بسب وقذف طليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت نيابة وسط القاهرة الكلية، الفنانة المتهمة إلى محكمة الجنح، بتهمة سب وقذف طليقها الإعلامي "سعيد جميل" عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وحرر الإعلامي سعيد جميل محضرًا أفاد فيه أنه فوجئ في شهر يناير الماضي بتداول صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تضمن تصريحات مثيرة من طليقته الفنانة راندا البحيري تطرقت خلالها لحياتهما الشخصية وخلافاتهما، والتي انتهت بالانفصال بالطلاق، كما فوجئ بنشر الفنانة أخبار تناولت تلك التصريحات على حسابها الشخصى على فيسبوك.

وتابع طليق الفنانة أمام جهات التحقيق أن ذلك يعتبر إساءه فى حقه، مما دفع محاميه لتقديم بلاغ للنائب العام حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض بالاضافة لبلاغ للإدارة العامة لمباحث الانترنت وجرائم المعلومات ضد "البحيري" يتهمها بالقذف والتشهير بموكله، وذلك بعد إدلائها بتصريحات تلفزيونية خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، ونشرها علي حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المشكو فى حقهما الإعلامية ريهام سعيد والفنانة راندا البحيري، وتم مواجهتمها بالاتهامات التي تضمنتها البلاغات وفيديو محتواه الحلقة محل البلاغ بالاضافة إلى منشورًا من حساب الفنانة رندا البحيري على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.

وانتهت جهات التحقيق بعد ورود التحريات والتقارير الفنية بإحالة راندا البحيري إلى محكمة جنح الاقتصادية بتهمة سب قذف والتشهير بطليقها الإعلامي سعيد جميل.