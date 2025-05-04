نتنياهو يهدد الحوثيين بالمزيد من الضربات القاضية

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الحوثيين بعد سقوط صاروخ من اليمن بمحيط مطار بن جوريون صباح اليوم.

وقال في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بتطبيق «إنستجرام»: «نتحرك ضدهم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.. لقد تحركنا ضدهم في الماضي، وسنتحرك ضدهم في المستقبل، وسنوجه لهم المزيد من الضربات القاضية».

ودعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى اجتماع أمني عاجل في أعقاب استهداف مطار بن جوريون بصاروخ يمني.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن مصادر، إنه تم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل الذي كان مقررا الساعة 6:00 مساءا إلى الساعة السابعة مساءا.

وفي وقت سابق من اليوم، أقر الجيش الإسرائيلي، بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن جوريون في تل أبيب، وأفيد عن سقوط عدد من الإصابات فيما أصدرت الجبهة الداخلية تعليماتها للإسرائيليين.