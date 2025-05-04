الحوثي: عدوان أمريكي بغارتين على محافظة الجوف شمالي اليمن

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأحد، عن عدوان أمريكي بغارتين على محافظة الجوف شمالي البلاد.

وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية التابعة للحوثيين، أنّ عدوانا أمريكيا استهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأمريكي.

يأتي ذلك في وقت تتعرض فيه جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين، وفق وكالة الأناضول.

والسبت، أعلنت الجماعة أن الولايات المتحدة استهدفت بـ9 غارات محافظتي مأرب والحديدة شرق اليمن وغربه.

والجمعة، أعلنت عن وقوع سبع غارات أمريكية ضد ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة.

ورغم استئناف الهجمات الأمريكية ضد اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن هجوم كبير ضد الحوثيين، لا تزال الجماعة تنفذ عمليات عسكرية تصيب أهدافا في إسرائيل وأهدافا أمريكية في البحر الأحمر.



