مصرع شخص وإصابة 6 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأسوان

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شهد الطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا أعلى كوبري فارس بمركز كوم أمبو، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان إخطارًا يفيد بوقوع الحادث على الطريق الصحراوي عند كوبري فارس بمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة ستة آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية، ونُقلت الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة ورفع آثاره من الطريق لتسهيل الحركة المرورية، وضمان سلامة المارة والمواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وقوع الحادث.