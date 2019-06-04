حزب «فيدس» المجري يعدل خطابه ويؤكد رغبته البقاء في تكتل أوروبي محافظ

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أكد حزب "فيدس"، اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه يريد البقاء في كتلة "حزب الشعب الأوروبي" المحافظ في أوروبا، في تحول واضح بعد انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الشهر الماضي.

وقال جيرجلي جولياس رئيس هيئة موظفي أوربان، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليومية نشرتها اليوم الثلاثاء: "اعتقد أن هذا أفضل بالنسبة لنا. وأفضل أيضا بالنسبة لحزب الشعب".

وكان حزب الشعب علق عضوية حزب فيدس لأجل غير مسمى بسبب حملة تشويه قبل الانتخابات استهدفت رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وصرح أوربان الشهر الماضي بأن فيدس سيترك حزب الشعب من تلقاء نفسه إذا ما اختار تشكيل كتلة تمثل تيار الوسط مع الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين.

وخلال تصريحاته للصحيفة، تبنى جولياس خطابا أكثر حرصا، وقال :"هناك أمور يمكن أن نتعاون فيها مع الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين".

ويأتي التحول بعد نتائج أضعف من المتوقع للشعبويين اليمينيين في الانتخابات التي جرت من 23 إلى 26 مايو الماضي.