إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالدلنجات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بالسلاح الأبيض بالدلنجات وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين.

وبالانتقال والفحص والمعاينه تبين إصابة كل من "عمرو ع ع "٢٠ سنه مصاب بجروح باليد اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" أحمد ا د" ٢١ سنه مصاب بجرح بالعضد الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، محمد أبو العلا شعبان أبو العلا ١٨ سنة مصاب بجرح قطعي ٥ سم أعلى الركبة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات المركزى وتحررالمحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.